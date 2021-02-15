Революція Гідності: майданівці вирішили не йти з Будинку профспілок

15 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, у День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, ветерани Афганістану із Майдану кількома колонами прийшли покласти квіти до монумента воїнам-«афганцям» біля Києво-Печерської лаври.

Крім того, ветерани Афганістану заявили, що готові стати спостерігачами в переговорному процесі щодо врегулювання політичної кризи між опозицією і владою, повідомляє Укрінформ.

Ввечері активісти почали розбирати частину барикад на Грушевського, щоб звільнити проїзд у напрямку Паркової алеї та урядового кварталу. Так мітингувальники виконували домовленості з владою щодо розблокування вулиці.

Разом з тим Арсеній Яценюк заявив, що Рада Всеукраїнського об’єднання «Майдан» ухвалила рішення щодо подальшого перебування на Майдані. «Ми залишаємося в приміщенні Будинку профспілок, Українського дому, в Жовтневому палаці. Ми залишаємося на Майдані», - заявив Яценюк.