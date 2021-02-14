Революція Гідності: на Майдані роздавали «валентинки», а на Грушевського горіли шини

14 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані відбулася акція до Дня Святого Валентина.

Дівчата роздавали «валентинки», зроблені у стилі Євромайдану, печиво та цукерки бійцям Самооборони Майдану, повідомляє Укрінформ.

Цього ж дня у Генпрокуратурі повідомили, що останній із 234-х протестувальників був звільнений із-під варти - суди пом'якшили запобіжні заходи всім затриманим учасникам акцій протесту, посадивши їх під повний чи частковий домашній арешт.

У зв'язку з цим майданівці оголосили про часткове звільнення вулиці Грушевського і навіть готовність звільнити будівлю КМДА, проте з умовою закрити всі кримінальні впровадження.

Із таким рішенням були згодні не всі. Близько 18-ої години на Грушевського знову горіли шини. Сюди почали підтягуватися мітингувальники. Однак ближче до ночі ситуація на Грушевського нормалізувалась.

14 лютого глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, Української греко-католицької церкви Святослав та Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської-п'ятидесятників Михайло Паночко закликали владу закрити всі кримінальні провадження проти протестувальників, а майданівців - добровільно звільнити адміністративні будівлі і розблокувати вулицю Грушевського. Окрім того, представники духовенства наголосили на необхідності владі, опозиції та авторитетним представникам громадянського суспільства (наприклад, ініціатива «Першого грудня») якнайшвидше узгодити модель врегулювання кризи.