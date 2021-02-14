Революція Гідності: на Майдані роздавали «валентинки», а на Грушевського горіли шини

Революція Гідності: на Майдані роздавали «валентинки», а на Грушевського горіли шини

Укрінформ
14 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані відбулася акція до Дня Святого Валентина.

Дівчата роздавали «валентинки», зроблені у стилі Євромайдану, печиво та цукерки бійцям Самооборони Майдану, повідомляє Укрінформ.

Цього ж дня у Генпрокуратурі повідомили, що останній із 234-х протестувальників був звільнений із-під варти - суди пом'якшили запобіжні заходи всім затриманим учасникам акцій протесту, посадивши їх під повний чи частковий домашній арешт.

У зв'язку з цим майданівці оголосили про часткове звільнення вулиці Грушевського і навіть готовність звільнити будівлю КМДА, проте з умовою закрити всі кримінальні впровадження.

Читайте також: Революція Гідності: за два місяці від репресій постраждали понад 1700 активістів Майдану

Із таким рішенням були згодні не всі. Близько 18-ої години на Грушевського знову горіли шини. Сюди почали підтягуватися мітингувальники. Однак ближче до ночі ситуація на Грушевського нормалізувалась.

Читайте також: Революція Гідності: сім років тому пройшов всеукраїнський страйк

14 лютого глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, Української греко-католицької церкви Святослав та Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської-п'ятидесятників Михайло Паночко закликали владу закрити всі кримінальні провадження проти протестувальників, а майданівців - добровільно звільнити адміністративні будівлі і розблокувати вулицю Грушевського. Окрім того, представники духовенства наголосили на необхідності владі, опозиції та авторитетним представникам громадянського суспільства (наприклад, ініціатива «Першого грудня») якнайшвидше узгодити модель врегулювання кризи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-