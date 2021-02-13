Революція Гідності: сім років тому пройшов всеукраїнський страйк

13 лютого, під час Революції Гідності, в усій Україні проводився попереджальний всеукраїнський страйк.

Як повідомляє Укрінформ, найактивніше страйкували в містах Центральної та Західної України. Всеукраїнський попереджувальний страйк підтримали також Харківська, Луганська і Дніпропетровська області.

Тим часом, на столичному Майдані продовжили зводити нові барикади з будівельного сміття та мішків із піском.

13 лютого активісти Майдану та опозиційні депутати пікетували будівлю Національної ради з питань телебачення та радіомовлення на Прорізній. Люди висловили протест проти монополізації ефіру і «необ'єктивного висвітлення політичних процесів у країні».

Цього ж дня ексгубернатор Харківщини Михайло Добкін заявив, що бійцям «Беркута», які стоять на вулиці Грушевського в Києві, має бути наданий статус учасників бойових дій. А Віктор Янукович запропонував проголосити день народження Тараса Шевченка – 9 березня – «Днем національного примирення українського народу».