Революція Гідності: на Майдані пройшло велелюдне десяте Віче

9 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, відбулось ювілейне 10-те недільне віче.

Участь у заході взяли десятки тисяч людей, опозиційні політики та громадські активісти, повідомляє Укрінформ.

Віче традиційно розпочалося з молебню, який провели представники різних конфесій. Потім захід продовжився виступами зі сцени лідерів опозиції та громадських активістів.

Так, Віталій Кличко запросив Віктора Януковича прийти на Майдан і взяти участь у публічних дебатах з ним і з народом. Крім того, Кличко закликав українців вийти на всеукраїнський страйк 13 лютого.

Олександр Турчинов повідомив, що Штаб національного спротиву ухвалив рішення про створення загонів самооборони по всій Україні та закликав зі сцени записуватися в ці загони. А Юрій Луценко звернувся до мешканців південного сходу України з пропозицією організувати «Східний Майдан».

Після завершення Віче людей на Майдані розважали українські музичні гурти.

Цього ж дня під посольством Німеччини відбулася акція Enjoy the silence. Учасники акції тримали транспаранти без надписів та закрили свої обличчя медичними бинтами і пластирами. У такий спосіб активісти хотіли закликали керівництво країн Європейського Союзу адекватно відреагувати на порушення прав та свобод українських громадян, які виборюють своє майбутнє на Майдані.