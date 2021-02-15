До санкційного списку США у справі «плівок Деркача» слід додати ще шістьох осіб - активісти

США мають включити ще шістьох осіб до санкційного списку з дезінформаційної операції «плівок Деркача».

Про це на пресконференції в Укрінформі заявили представники ГО «Демократична сокира» та Міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm.

Громадські активісти вважають, що ці люди не тільки пов’язані між собою, а й виконували різні ролі легалізації «плівок Деркача» в інформаційному просторі. Деякі з них виконували функції пропагандистів, інші - відповідали за юридичну легалізацію, а деякі - надавали свої медіа для просування російського наративу в інформаційний простір.

«Спільне розслідування українських громадських організацій дійшло висновку, що насправді в інформаційній операції з просування «плівок Деркача» і намагання вплинути на вибори в США й розсварити Україну та США брали участь набагато більше осіб, ніж є у списку. Зокрема, на нашу думку, інформаційна кампанія РФ не могла б відбутися без таких осіб, як Анатолій Шарій, Тарас Козак, Оксана Марченко, Андрій Портнов, Ігор Коломойський та Назар Діордіца, а також їхніх медійних можливостей та підконтрольних їм ЗМІ», - сказав голова Ради громадського контролю НАБУ, ГО «Демократична сокира» Марк Савчук.

Так, одним із головних спікерів на тему «плівок Деркача» активісти вважають Анатолія Шарія, який систематично просуває інформацію про їхню справжність, а його контент на YouTube транслюється на російськомовну аудиторію в самих США.

«Шарій почав активність щодо компанії Burisma ще до оприлюднення «плівок Деркача». І саме Шарій після пресконференції Деркача чи не першим почав безапеляційно заявляти, що плівки справжні, адже Байден є злочинцем. Цю тезу він підтримував з 2019 року й підтримує досі. Шарій виступив підсиленим транслятором теми в інтересах РФ і в координації з Деркачем та іншими членами групи, зокрема, Дубінським, яких Міністерство фінансів США визнало агентами російського впливу», - наголосив Савчук.

Другою медійною персоною є ведучий на проросійських телеканалах Назар Діордіца (відомий під псевдо Макс Назаров), який брав активну участь у легалізації «плівок Деркача» і виведенні цієї теми на міжнародний рівень.

«Учасникам групи Деркача було потрібно легалізувати тему плівок і вивести її на міжнародний рівень, зокрема так, щоб про них почали говорити в американських ЗМІ. З цією метою телеведучий Діордіца на пресконференції Президента Зеленського викрикнув запитання про «плівки Деркача», спровокувавши Зеленського дати на нього публічну відповідь. Таким чином Зеленський як перша особа європейської держави зробив цю раніше маргінальну тему легальною для поширення», - зазначив активіст.

За його словами, Діордіца тісно пов’язаний із Шарієм. Він давно дружить з Антоніною Бєлоглазовою - колишнім формальним співзасновником і керівником «Партії Шарія». Коли Назар Діордіца хотів потрапити до Ради громадського контролю НАБУ, то Шарій на своєму телеграм-каналі закликав підтримати його кандидатуру. І на своєму особистому каналі Діордіца регулярно висловлюється на підтримку Шарія. Батьки Діордіци проживають в Росії, неподалік Москви.

Серед фігурантів, яких, на думку активістів, також слід включити до санкційного списку: член українського парламенту Тарас Козак, номінальний власник трьох проросійських телеканалів, через які активно поширювалася і була легалізована інформація про «плівки Деркача»; Андрій Портнов та Ігор Коломойський, котрі активно коментували «плівки Деркача» як факт і привід для слідчих дій щодо колишнього президента Порошенка; телеведуча і дружина проросійського політика Віктора Медведчука, на яку оформлено частки бізнесів чоловіка.

Як повідомлялося, у травні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка і на той час кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена, які нібито можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка.

Серед обговорюваних тем були такі, як підвищення тарифів, звільнення генпрокурора Віктора Шокіна тощо.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

У червні Деркач оприлюднив чергові записи розмов нібито між Порошенком і Байденом. Головними темами, які обговорюють на нових «записах», нібито зроблених упродовж 2016 року, є, зокрема, справа компанії Burisma, співпраця України з МВФ, націоналізація Приватбанку, діяльність Нафтогазу, підвищення тарифів.

У серпні контррозвідка США заявила, що дії депутата Деркача дискредитують кандидата в президенти Байдена, і це пов'язано з діями Росії щодо втручання у вибори в США.

Згодом Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти народних депутатів Андрія Деркача та Олександра Дубінського, а також Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка.