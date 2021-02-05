За появою «плівок Деркача» стояла Росія - генерал СБУ

Росія і надалі намагатиметься втручатися у внутрішньополітичну ситуацію в США.

Таку думку в ефірі програми "Код безопасности" на телеканалі "Дом" висловив ексзаступник очільника Служби безпеки України Віктор Ягун, передає Укрінформ.

За його словами, "були факти, які справді говорили про те, що росіяни неодноразово намагалися втрутитися в усі ті процеси, які мають свій вплив на політиків. Не виключено, що вони і надалі намагатимуться це робити".

Екскерівник української контррозвідки вказав на "загрозливу тенденцію" спроб РФ "використати політичну ситуацію у Сполучених Штатах на свою користь і дискредитувати самі основи політичної структури". При цьому він зазначив, що росіянам "байдуже було, кого дискредитувати — демократичну структуру чи Республіканську партію - ось це небезпечно".

Відповідаючи на питання ведучої програми "Код безопасности" Тетяни Попової щодо "плівок Деркача", використаних для втручання в американські вибори, генерал Ягун зауважив, що особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані "повівся на цю інформацію, на легкість її отримання, на допомогу нібито. І він просто не прорахував, що за людьми, які передавали йому цю інформацію, може стояти Російська Федерація".

Ексзаступник керівника СБУ вважає, що за появою "плівок Деркача" стояла насамперед Російська Федерація.

"Чітко прослідковується джерело інформації, чітко прослідковується, як вона була скомпонована, хто її передавав і як вона була використана саме в той момент, в який потрібно було її використати", - сказав Ягун.

Експерт з питань безпеки допускає, що "у Джуліані було надзвичайно велике бажання отримати інформацію, яка б допомогла його клієнту, і він просто отримав те, що шукав". І додав, що "не вірить у кейс Трампа - агента Російської Федерації в такому вигляді, в якому його намагалися представити деякі політики у Сполучених Штатах".

Підтримку Трампа з боку Росії Ягун пояснив тим, що "для них це апріорі був саме той кандидат, який був зручний. Я не кажу, що це їхній кандидат був, але він для них був зручний".

Як повідомлялося, у травні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка і на той час кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена, які нібито можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка.

Серед обговорюваних тем були такі, як підвищення тарифів, звільнення генпрокурора Віктора Шокіна тощо.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

У червні Деркач оприлюднив чергові записи розмов нібито між Порошенком і Байденом. Головними темами, які обговорюють на нових "записах", нібито зроблених упродовж 2016 року, є, зокрема, справа компанії Burisma, співпраця України з МВФ, націоналізація Приватбанку, діяльність Нафтогазу України, підвищення тарифів.

У серпні контррозвідка США заявила, що за допомогою дій депутата Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти Байдена, і це пов'язано з діями Росії щодо втручання у вибори в США.

Згодом Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти Деркача.

Фото: Дарія Давиденко / Апостроф