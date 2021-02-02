Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції «Слуга народу»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про виключення Олександра Дубінського зі складу фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне оголошення керівник парламенту зробив на ранковому пленарному засіданні.

"Відповідно до Регламенту та згідно з рішенням фракції "Слуга народу" інформую про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі складу фракції "Слуга народу", - оголосив керівник парламенту.

Як повідомляв Укрінформу, напередодні Дубінського було виключено зі складу фракції "Слуга народу". За його виключення з фракції проголосували 198 депутатів.

Сам депутат назвав своє виключення фарсом. При цьому він закликав своїх прихильників не виходити з фракції на знак протесту, а залишитися в ній і "до останнього намагатися захистити президента від шляху в прірву, куди веде його нечистоплотне оточення".

Прихильники виключення Дубінського кажуть, що санкції США не стали головною причиною для відповідного рішення фракції.

11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.