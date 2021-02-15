Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю посла України у Китаї

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і друзям посла України в Китаї Сергія Камишева, який помер у неділю.

Про це глава держави написав у Твітер, повідомляє Укрінформ.

“Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам’ять”, - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у віці 64 років в неділю, 14 лютого, помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

До початку 2000-х років Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії, потім — в апараті МЗС. У 2009−2010 роках очолював Департамент консульської служби, з 2010-го по 2014-ий працював заступником міністра Кабінету Міністрів і заступником керівника Секретаріату. У 2019 році, до другого призначення на посаду посла України в КНР, був радником глави Офісу Президента.