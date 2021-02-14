У Росії заблокували інтернет-видання через статтю про соратника Навального

Роскомнагляд заблокував на території Росії доступ до сайту інтернет-видання "Спектр", зареєстрованого в Латвії.

Про це видання повідомляє на своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"На території Росії заблокували сайт "Спектра". Це сталося о 18:00 в суботу (13 лютого - ред.), коли сайт перестав відкриватися у користувачів у Росії. З-за кордону (або через VPN) сайт як і раніше доступний", - йдеться у повідомленні.

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У "Спектрі" уточнили, що блокування застосовано за публікацію статті "Йде полювання на Волкова. Влада Литви відмовилася заарештовувати главу виборчих штабів Навального за запитом Росії", в якій Роскомнагляд побачив "заклики до участі в протестній акції на підтримку Олексія Навального". При цьому в статті лише цитувалися твіти соратника Навального Леоніда Волкова про акцію, заплановану на 14 лютого.

Як повідомлялося, в різних містах Росії прихильники опозиціонера Олексія Навального 14 лютого проводять флешмоби на його підтримку. Люди в певний час запалюють на вулиці ліхтарики на мобільних телефонах, а також викладають зі свічок фігури сердечок. Акції проходять під гаслом «Кохання сильніше за страх».

Раніше Роскомнагляд вимагав від ряду ЗМІ видалити матеріали із зазначенням часу проведення акції, а правоохоронні органи виступили із застереженнями про неприпустимість участі в неузгоджених акціях.