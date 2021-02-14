У Росії жінки створили «ланцюги солідарності» на підтримку політв’язнів

У Росії жінки створили «ланцюги солідарності» на підтримку політв’язнів

Фото, відео
Укрінформ
У Москві на центральній вулиці Арбат, а також у Санкт-Петербурзі біля пам'ятника жертвам політичних репресій проходить акція жінок - "Ланцюг солідарності" - на підтримку політв'язнів.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.

Учасниці акції тримають у руках білу стрічку, червоні сердечка з іменами жінок, яких переслідують за політичними мотивами, і квіти.

У Росії жінки створили «ланцюги солідарності» на підтримку політв’язнів / Фото: МБХ медіа

За оцінками журналістів, на Арбаті в Москві знаходяться більш як 160 осіб.

У Петербурзі активістки вишикувалися в "ланцюг солідарності" на тлі СІЗО "Хрести". Вони читали уривки з "Реквієму" Анни Ахматової. Участь в акції взяли близько 70 осіб, як жінки, так і чоловіки. Затриманий ніхто не був.

Зазначається, що учасниці акції висловлюють солідарність із дружиною російського опозиційного політика Олексія Навального Юлією, художницею Юлією Цвєтковою, політиками Любов'ю Соболь і Юлією Галяміною, художницею й активісткою Лелею Нордік, активістками Марією Альохіною, Люсею Штейн, Анастасією Шевченко, прессекретарем Навального Кірою Ярмиш та іншими.

Вони вимагають звільнити всіх політичних в'язнів, припинити сфабриковані кримінальні та адміністративні справи, припинити катування на акціях та у ВВС і насильство на адресу мирних протестувальників.

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Як повідомлялося, формат жіночих ланцюгів солідарності з'явився в Білорусі під час акцій протесту 2020 року.

Мітинги прихильників російського опозиційного політика Олексія Навального пройшли в більш як 50 містах Росії.

Головне фото: Elena Vladykina(RFE/RL)

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