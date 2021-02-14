У Москві на центральній вулиці Арбат, а також у Санкт-Петербурзі біля пам'ятника жертвам політичних репресій проходить акція жінок - "Ланцюг солідарності" - на підтримку політв'язнів.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.

Учасниці акції тримають у руках білу стрічку, червоні сердечка з іменами жінок, яких переслідують за політичними мотивами, і квіти.

У Росії жінки створили «ланцюги солідарності» на підтримку політв’язнів / Фото: МБХ медіа

За оцінками журналістів, на Арбаті в Москві знаходяться більш як 160 осіб.

В Москве на Старом Арбате проходит акция в поддержку женщин-политзаключённых. В том числе девушки вышли за Настю Шевченко, приговор которой огласят 18 февраля. Прокурор запросил ей 5 лет реального срока pic.twitter.com/9SSwNoC7xx — Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) February 14, 2021

У Петербурзі активістки вишикувалися в "ланцюг солідарності" на тлі СІЗО "Хрести". Вони читали уривки з "Реквієму" Анни Ахматової. Участь в акції взяли близько 70 осіб, як жінки, так і чоловіки. Затриманий ніхто не був.

Зазначається, що учасниці акції висловлюють солідарність із дружиною російського опозиційного політика Олексія Навального Юлією, художницею Юлією Цвєтковою, політиками Любов'ю Соболь і Юлією Галяміною, художницею й активісткою Лелею Нордік, активістками Марією Альохіною, Люсею Штейн, Анастасією Шевченко, прессекретарем Навального Кірою Ярмиш та іншими.

Участницы цепи солидарности!



Видео снял Влад Докшин / «Новая» pic.twitter.com/LmGkdRXAOo — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 14, 2021

Вони вимагають звільнити всіх політичних в'язнів, припинити сфабриковані кримінальні та адміністративні справи, припинити катування на акціях та у ВВС і насильство на адресу мирних протестувальників.

Як повідомлялося, формат жіночих ланцюгів солідарності з'явився в Білорусі під час акцій протесту 2020 року.

Мітинги прихильників російського опозиційного політика Олексія Навального пройшли в більш як 50 містах Росії.

Головне фото: Elena Vladykina(RFE/RL)