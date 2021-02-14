Зеленський в ОАЕ відвідав Велику мечеть, меморіал та Лувр Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів відвідав кілька символічних місць, які мають важливе значення для цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як повідомляється, Президент із дружиною Оленою побували у Великій мечеті шейха Заїда.

"Вони вшанували пам'ять першого Президента та засновника ОАЕ шейха Заїда Аль Нагаяна в місці його поховання поруч з мечеттю. Після цього Президент України та перша леді оглянули мечеть і розписалися у Книзі почесних гостей", - зазначають в Офісі Президента.

Після цього глава Української держави прибув до Меморіалу громадянам ОАЕ, які загинули під час виконання службових обов'язків (Wahat Al Karama), де взяв участь у церемонії покладання вінка та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Зеленський також оглянув павільйон пам'яті Меморіалу Wahat Al Karama.

"В Україні дуже добре розуміють, що означає захищати свою державу та віддавати за це найдорожче – своє життя. Ми розуміємо, що і для Об'єднаних Арабських Еміратів це надзвичайно важливе та чутливе питання", – зазначив Зеленський.

Президентське подружжя також відвідало музей Лувр Абу-Дабі та ознайомилося з його експозицією.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський із дружиною 14-15 лютого здійснює офіційний візит в Об'єднані Арабські Емірати.