Василь Вірастюк може піти на довибори в Раду від «Слуги народу» – ЗМІ

Василь Вірастюк може піти на довибори в Раду від «Слуги народу» – ЗМІ

Укрінформ
Партія "Слуга народу" під час сьогоднішнього з'їзду може затвердити кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області спортсмена Василя Вірастюка.

Як передає Укрінформ, про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

У разі його висування, конкуренцію на 87-му окрузі Вірастюку складуть представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, кандидат від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник «Свободи» Руслан Кошулинський.

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Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" на з'їзді має висунути кандидатів на довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87.

За результатами з'їзду відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка.

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Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87 на неділю, 28 березня 2021 року.

Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.

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