Василь Вірастюк може піти на довибори в Раду від «Слуги народу» – ЗМІ

Партія "Слуга народу" під час сьогоднішнього з'їзду може затвердити кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області спортсмена Василя Вірастюка.

Як передає Укрінформ, про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

У разі його висування, конкуренцію на 87-му окрузі Вірастюку складуть представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, кандидат від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник «Свободи» Руслан Кошулинський.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" на з'їзді має висунути кандидатів на довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87.

За результатами з'їзду відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка.

Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87 на неділю, 28 березня 2021 року.

Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.