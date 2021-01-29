Довибори в Раду: «ЄС» висуває Звіробій кандидатом на 87-му окрузі

Партія "Європейська солідарність" офіційно висунула волонтерку, добровольця Марусю Звіробій кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу політсили, таке рішення ухвалив з'їзд партії.

"Європейська солідарність" офіційно висунула кандидатом на виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 відому волонтерку, добровольця, десантницю Марусю Звіробій. Таке рішення ухвалив з’їзд партії", - йдеться у повідомленні.

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Звіробій, щоб "дати відсіч не лише на фронті росіянам, а й всередині країни "п’ятій колоні" та "дати відсіч олігархам".

Зокрема, Порошенко звернувся до політичних партій "Голос", "Батьківщина" та "Свобода" з проханням підтримати Звіробій.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі на неділю, 28 березня 2021 року.

Раніше народний депутат із фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франкіської області.