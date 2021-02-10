З'їзд «Слуги народу» перенесли через негоду - пресслужба

З'їзд політичної партії «Слуга народу» перенесли на четвер, 11 лютого, через складні погодні умови.

Про це Укрінформу повідомила прессекретар політсили Юлія Палійчук.

"З'їзд перенесли через складні погодні умови", - поінформувала вона.

Прессекретар уточнила, що там же має зібратися вища рада партії, але багато хто з її складу наразі перебуває на округах.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" на з'їзді має висунути кандидатів на довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87.

За результатами з'їзду відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка.

Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87 на неділю, 28 березня 2021 року.

Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.