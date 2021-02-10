З'їзд "Слуг народу" перенесли на четвер - ЗМІ
Про це LB.ua повідомили джерела зі "Слуги народу", передає Укрінформ.
"Вища рада партії й досі не отримала прізвища кандидатів. А за уставом перед з’їздом саме вища рада має обговорити конкретні пропозиції. Чому й досі ми не отримали ці прізвища? Бо консультації ще тривають. Остаточних домовленостей щодо висунення конкретних людей нема. Прізвища постійно змінюються", - розповів один з депутатів, що входить до вищої ради партії.
За офіційним повідомленням пресслужби партії, брифінг голови партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах у 50 і 87 одномандатних виборчих округах, який було заплановано на середу, перенесено на четвер, 11 лютого, на 15:00.
Нагадаємо: це вже не перше перенесення з’їзду "Слуги народу". Так раніше призначений на 5 лютого з’їзд відклали до 10-го числа.