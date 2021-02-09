Вибори мера Харкова відбудуться восени - ОП

Позачергові вибори міського голови Харкова відбудуться восени 2021 року.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Укрінформ.

За законодавством вибори нового мера цього міста можуть бути призначені тільки на останню неділю березня або останню неділю жовтня. Тимошенко поскаржився на «чехарду з документами», через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть міського голови Геннадія Кернеса і призначити вибори на найближчий час.

«Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради (станом на 25 січня парламент отримав лише частину документів – ред.), вибори слід очікувати вже восени, адже строки пройшли. Тому ці вибори згідно із законодавством будуть восени», - зазначив заступник керівника ОП.

Як повідомлялося, 61-річний мер Харкова Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня в берлінській клініці «Шаріте», куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав посаду міського голови з 2010 року.

Зараз обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Фото: ОП