Ситник заявив, що проєкти підозр Грановському та Кононенку вже готові

Національне антикорупційне бюро підготувало проєкти підозр екс-народним депутатам Олександру Грановському та Ігорю Кононенку.

Про це сказав директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу, присвяченому звіту про діяльність Національного антикорупційного бюро України за ІІ півріччя 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Провадження ці є. І є і проєкти підозр, але зараз ми допрацьовуємо, тому що в детективів, прокурорів різне бачення на той обсяг доказів, які здобуті по цим розслідуванням. Це перше”, - сказав Ситник, відповідаючи на запитання, коли будуть вручені підозри Грановському та Кононенку.

Окрім того, Ситник додав, що “в одному із цих проваджень було рішення Окружного адміністративного суду, який заборонив оголошувати в розшук і здійснювати розшук одного із фігурантів по цьому провадженню”.

“Хоча трохи дивне рішення, яким чином адміністративний суд відноситься до кримінального судочинства, але було таке рішення. Зараз воно вже скасоване апеляційною інстанцією адміністративною, і це зняло певну перепону щодо подальшого руху по цих провадженнях”, - розповів Ситник.

Як повідомлялося, у серпні 2019 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації Ігорем Кононенком.

Ігор Кононенко - народний депутат України восьмого скликання, у попередньому парламенті був першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка".