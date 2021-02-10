НАБУ проводить обшуки в Енергоатомі - Ситник

Працівники Національного антикорупційного бюро у середу, 10 лютого, проводять обшуки у центральному офісі Енергоатома.

Про це на пресконференції повідомив директор НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент Укрінформу.

"Інформація про те, що відбуваються обшуки, відповідає дійсності. Вони санкціоновані Антикорупційним судом. Ця справа стосується продажу електроенергії", - сказав Ситник.

За його словами, провадження розпочато виходячи з аналізу ситуації "з дискримінаційним чинником продажу електроенергії".

"Її (електроенергію - ред.) можуть викупити тільки окремі споживачі. Це суттєво впливає на формування ціни на електроенергію", - заявив директор НАБУ.

Він зазначив, що, за даними слідства, наразі можна говорити про завдання збитків державі через продаж електроенергії за заниженими цінами.

НАБУ розпочало слідство у цій справі після публікацій у ЗМІ і звернень до САП, сказав Ситник.