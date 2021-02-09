Позачергове засідання Ради поки не планується – Стефанчук

Позачергове пленарне засідання парламенту наразі не планується.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що згідно з законодавством позачергове засідання можуть ініціювати чи 150 депутатів, чи Президент України.

«Станом на зараз жодних документів з цього приводу не надходило», - зауважив Стефанчук.

Перший віцеспікер запевнив, що в разі надходження відповідних документів керівник парламенту Дмитро Разумков ухвалюватиме рішення.

Минулого тижня депутати з фракції «Слуга народу» не виключали скликання позачергового засідання для призначення нового міністра енергетики. На цю посаду втретє планувалося висунути Юрія Вітренка. Також розглядалася можливість внесення змін до законодавства для продовження максимального терміну перебування в статусі в.о. для міністра. Однак необхідної підтримки ініціативи наразі не знайшли.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада двічі провалила голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Відповідну пропозицію під час першого голосування підтримали 186 депутатів, другого - 204.