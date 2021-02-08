Україна увійшла до складу Комітету зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Таке рішення було прийнято сьогодні на 47-й сесії комітету в Римі.

«Україна вже є гарантом продовольчої безпеки у багатьох країнах світу завдяки традиційно потужному продовольчому експорту. Входження до Комітету зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН надає нашій державі додаткові можливості впливу на глобальну продовольчу політику. Україна надалі зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки», – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що за результатами 2019-2020 маркетингового року Україна посіла перше місце у світі з експорту соняшникової олії, друге – з експорту ячменю, увійшла до четвірки найбільших експортерів кукурудзи та п'ятірки найбільших експортерів пшениці.

«Важлива роль нашої держави особливо проявилася із початком пандемії, коли порушилися глобальні ланцюжки постачання товарів. Україна продовжила виконувати свої зобов'язання та суттєво сприяла продовольчій безпеці своїх партнерів на Близькому Сході, в Європі, Південно-Східній Азії та Північній Африці», – нагадав Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що утвердження в ролі гаранта світової продовольчої безпеки жодним чином не повинно впливати на продовольчий баланс всередині нашої держави. Оскільки, за оцінками експертів, національним запасам продовольства нічого не загрожує, загроз ані для експорту, ані для внутрішнього споживання немає.

Як повідомляв Укрінформ, Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.