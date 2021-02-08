Кулеба розповів про ключовий інтерес уряду щодо «Мотор Січі»

Україна не може дозволити будь-яких кроків, що зруйнують ефективне підприємство «Мотор Січ», яке має величезне соціальне навантаження.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«В українського уряду (і це принципова позиція президента) є один ключовий інтерес – «Мотор Січ» має залишатися ефективним прибутковим і динамічним підприємством. Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують «Мотор Січ». Тому що це не просто завод. Це місто в місті по суті. У нього величезне соціальне навантаження», – зазначив Кулеба.

За його словами, держава розглядатиме всі рішення, що дозволять зберегти «Мотор Січ» як ефективне українське підприємство.

Глава МЗС уточнив, що китайська компанія та її власники, які претендують на «Мотор Січ», – це приватні структури: «Це не державні компанії китайські. Тому давайте розмежуємо міждержавні відносини Україна - Китай і відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати в «Мотор Січ». От коли ми це розмежуємо на два треки, тоді картинка стає більш чіткою».

При цьому міністр наголосив, що Китай є дуже важливим партнером України. «І ми будемо робити все для того, щоб вибудовувати ефективні і взаємовигідні відносини», – додав Кулеба.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії «Мотор Січ».

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.