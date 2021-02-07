Кулеба: Nord Stream 2 - чи не єдине питання, щодо якого в нас протилежні погляди з ФРН

Кулеба: Nord Stream 2 - чи не єдине питання, щодо якого в нас протилежні погляди з ФРН

Укрінформ
Позиція України і США щодо російського газопроводу Nord Stream 2 є тотожною - і водночас це чи не єдине ключове питання, щодо якого Київ має протилежні погляди з Берліном.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Глава МЗС згадав про позицію США, де говорять, що Nord Stream 2 - це не лише безпека України, а й атлантична безпека.

Водночас, за словами Кулеби, Nord Stream 2 - чи не «одне-єдине ключове питання, щодо якого в нас протилежні погляди» з Німеччиною.

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«Більше того, проблема «Північного потоку-2» і в Європі є гострою. І ЄС розділився. Одні країни підтримують цей проєкт, інші виступають проти нього. Німеччина, безумовно, наполягає на завершенні реалізації цього проєкту. Але наші інтереси чіткі. І позиція наша дуже чітка з цього приводу. Будемо працювати», - запевнив очільник МЗС.

Він зазначив, що «ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси».

До того ж, за словами Кулеби, «змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу; по-друге, змінюється енергетичний баланс у самому ЄС».

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Як відомо, 94% спірного трубопроводу Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях.

Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.

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