Резніков: Питання модернізації Мінських угод є очевидним

Резніков: Питання модернізації Мінських угод є очевидним

Укрінформ
Додаткові переговорні платформи, наприклад за участю США чи Польщі, можуть допомогти спонукати Росію сісти за стіл переговорів задля завершення війни на Донбасі.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу в рамках візиту до Польщі висловив віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

“Політика і дипломатія – це мистецтво можливого. Тому ми точно зацікавлені й маємо рухатися в напрямку створення додаткових альянсів, які б могли принести нам користь із точки зору завершення війни”, - підкреслив Резніков.

Він зауважив, що “нормандський формат“ переговорів не виконав свою функцію, оскільки не привів до завершення війни на Донбасі.

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“І хоч що б там казали в Російській Федерації та хоч як би це їх дратувало, але питання модернізації Мінських угод є очевидним. Крім того, треба дивитися, хто ще може принести користь таким перемовинам. Тому участь США за нової президентської адміністрації, враховуючи певні зобов’язання за Будапештським меморандумом, а також Польщі, яка незабаром головуватиме в ОБСЄ, може спонукати Росію сісти за стіл переговорів і вести перемовини в інтересах миру – і врешті домовитися, а не просто блокувати всі процеси”, - підкреслив Резніков.

Як повідомлялося, нещодавно Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для телепрограми Axios на платформі HBO заявив, що варто подумати про можливість створення ще одного формату переговорів стосовно Донбасу, окрім “нормандського“, із залученням США та Росії.

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