Законопроєкт про медіа отримає нову версію: за що посилять покарання

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики напрацює нову версію закону про медіа.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку в коментарі журналістам висловила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Я думаю, що ми в нашому комітеті будемо робити оновлену версію закону про медіа. Ми не будемо в такому варіанті, який є на сайті Верховної Ради, виносити в зал», - зазначила парламентарка.

Кравчук розповіла про деякі пропозиції до нової редакції законопроєкту. За її словами, пропонується запровадити найжорсткіші покарання за порушення обмежень стосовно агресії Росії.«Є розділ 9 (законопроєкту про медіа-ред.), який стосується протидії збройній агресії. Щодо цього будуть найжорсткіші покарання. По інших порушеннях будуть більш м’які покарання - штрафи», - додала Кравчук, не уточнивши, який розмір покарань пропонується.

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Як повідомляв Укрінформ, очільниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк в інтерв’ю агентству наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про медіа.

Законопроєкт про медіа №2693д було зареєстровано у Верховній Раді ще 2 липня 2020 року. Однак через численну критику та відсутність підтримки в лавах монобільшості ініціатива тоді не була внесена до сесійної зали.