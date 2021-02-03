Таран - про санкції: ЗМІ агресора стали «зброєю масового інформаційного знищення»

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Андрій Таран, коментуючи указ Президента від 2 лютого про санкції проти проросійських телеканалів та їх власника, повідомляє пресслужба Міноборони.

«У питаннях оборони України не може бути двозначності. Війна Російської Федерації проти України має також свій інформаційний вимір. Агресор всі роки нашої Незалежності застосовує проти України свою пропагандистську машину, а останні сім років його ЗМІ стали буквально зброєю масового інформаційного знищення. Просування ворожих наративів, неприховані намагання роздмухати конфлікт всередині України не можуть бути замасковані під «свободу слова», а недвозначна афільованість з державою-агресором змушує до рішучих кроків задля захисту вітчизняного інформаційного простору. Тому ці санкції в першу чергу посилюють стійкість та обороноздатність держави», — зазначив Таран.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Фото: Міноборони