Депутат Козак найняв охорону менш ніж за тиждень до санкцій

Народний депутат від партії ОПЗЖ Тарас Козак, на якого 2 лютого було накладено санкції, ще 28 січня найняв послуги з охорони за 176 тис. грн.

Про це свідчить повідомлення в розділі про видатки в його декларації щодо суттєвих змін в майновому стані, передає Укрінформ.

Водночас, як свідчать інші декларації Козака, послуги охорони є типовим для нього різновидом видатків. Так, протягом 2020 року він неодноразово наймав послуги охорони для свого рухомого майна. Зокрема, за 158 тис. грн була найнята охорона 21 жовтня 2020 року, за 153 тис. грн - 11 вересня 2020 року. Суми такого ж порядку повторюються в 2020 році щодо послуг охорони рухомого майна в лютому, травні, червні, липні, серпні тощо.

Крім того, у лютому 2020 року Козак найняв особисту охорону за 306 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель проінформувала, що вказане рішення РНБО, ухвалене відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте для захисту національної безпеки.

Фото: newsone