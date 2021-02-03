Стефанішина розраховує на «проривне» засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Заплановане на 11 лютого засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз має стати конструктивним, практичним і проривним із досягненням багатьох домовленостей по секторальній співпраці.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поділяю, Денисе Анатолійовичу (до Шмигаля — ред.), Ваші сподівання, що це буде дуже конструктивне, практичне і проривне засідання Ради асоціації, на якому ми досягнемо багато домовленостей по секторальній співпраці й намалюємо дуже серйозний порядок денний нашої роботи на наступний рік”, - сказав Стефанішина.

Віцепрем’єр розповіла, що на засідання ради асоціації планується юридично розпочати процес оновлення Угоди про асоціацію.

Також вона розраховує, що вдасться досягти низки політичних домовленостей щодо секторальної інтеграції, відмітити “гарний прогрес” у просуванні в напрямку переговорів по угоді АССА, тобто так званому “промисловому безвізу”.

Крім того, за її словами, на засіданні Ради асоціації потрібно буде проговорити питання відновлення структурного діалог участі України в програмах і агентствах ЄС.

Як повідомлялося, на 11 лютого заплановане засідання Ради асоціації Україна-ЄС.