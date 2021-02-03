В ОП вважають, що на засіданні Ради асоціації варто зафіксувати відсутність загроз безвізу

Про це він заявив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо ще раз чітко зафіксувати під час Ради асоціації, що ніщо не загрожує безвізовому режиму Україна-ЄС. Ми мали чітку і високу оцінку і під час саміту (у жовтні 2020 року — ред.) зусиль України щодо боротьби з корупцією, підтверджується ця оцінка і надалі. Тому дуже було б непогано, якби ми ще раз за результатами Ради асоціації підтвердили, що безвізовому режиму нічого не загрожує, кордони для українців країн-членів ЄС будуть повністю відкриті тоді, коли це дозволять умови пандемії”, - зазначив Жовква.

Також він зауважив, що на засідання ради асоціації варто порушити питання і щодо надання вакцини проти COVID-19.

Як повідомлялося, на 11 лютого заплановане засідання Ради асоціації Україна-ЄС.