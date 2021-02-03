Маасікас: На Раді асоціації введуть двоетапну процедуру перегляду Угоди Україна-ЄС

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Як ви знаєте, цього року ми розпочнемо перегляд Угоди про асоціацію. Наша мета - оцінити успіхи і досягнення її цілей через п'ять років після набуття нею чинності. На засіданні Ради асоціації наступного тижня буде запроваджено двоетапну процедуру, коли кожна сторона проведе власну оцінку перед спільним обговоренням результатів", - сказав Маасікас.

Він також поінформував, що для розширення співпраці за Угодою 10 лютого буде проведено першу зустріч у рамках цільового діалогу щодо Європейського "зеленого" курсу".

Як повідомлялося, сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 11 лютого в Брюсселі.