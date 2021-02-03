Маасікас: На Раді асоціації введуть двоетапну процедуру перегляду Угоди Україна-ЄС

Маасікас: На Раді асоціації введуть двоетапну процедуру перегляду Угоди Україна-ЄС

Укрінформ
Україна та Європейський Союз на засіданні Ради асоціації наступного тижня запровадять двоетапну процедуру перегляду Угоди про асоціацію, коли кожна сторона проведе власну оцінку перед спільним обговоренням.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Як ви знаєте, цього року ми розпочнемо перегляд Угоди про асоціацію. Наша мета - оцінити успіхи і досягнення її цілей через п'ять років після набуття нею чинності. На засіданні Ради асоціації наступного тижня буде запроваджено двоетапну процедуру, коли кожна сторона проведе власну оцінку перед спільним обговоренням результатів", - сказав Маасікас.

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Він також поінформував, що для розширення співпраці за Угодою 10 лютого буде проведено першу зустріч у рамках цільового діалогу щодо Європейського "зеленого" курсу".

Як повідомлялося, сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 11 лютого в Брюсселі.

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