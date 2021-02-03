Угода про спільний авіапростір буде підписана найближчим часом - Маасікас

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас анонсував підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною на Європейським Союзом найближчим часом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Маасікас заявив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

"Щодо Угоди про спільний авіаційний простір, Україна все виконала зі своєї сторони, і підписання відбудеться найближчим часом", - сказав Маасіккас.

Як повідомлялося, 11 лютого відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.