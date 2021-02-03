Доплати медикам і портал для ЦНАПів: що розглянуть на Кабміні

Кабінет Міністрів планує розглянути проєкт постанови, що передбачає забезпечення створення та функціонування Національної вебплатформи центрів надання адміністративних послуг для підвищення якості надання таких послуг у ЦНАПах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у порядку денному засідання на 3 лютого, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкти постанов щодо встановлення доплат на рівні 20% медичним працівникам закладів освіти до завершення карантину; про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабміном; про затвердження Порядку надання допомоги з часткового безробіття; щодо затвердження плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами.

Крім того, уряд планує схвалити проєкт закону щодо внесення змін до деяких законів для удосконалення засад створення та функціонування індустріальних парків та розглянути низку інших питань.