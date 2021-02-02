Президента Росії участь США у «Норманді» точно не зробить щасливим - Кулеба

Повноцінна участь США у «нормандському форматі» можлива тільки за згоди всіх його учасників, але Росія навряд чи її дасть.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що США з 2014 року підтримували Україну в протидії російській агресії, брали активну участь у спробах врегулювати конфлікті на Донбасі та зайняли чітку позицію в питанні незаконної окупації Криму.

«Тому я маю всі підстави відчувати і передбачати, що США будуть ще активнішими на цьому треку, але в якому саме форматі це буде відбуватися, - це вже питання переговорів. Що стосується повноцінної участі США в «нормандському форматі», то давайте пам’ятати, що є одна людина, яку така участь точно не зробить щасливою, - це президент Російської Федерації. А формат не розширюється за бажанням окремих учасників, він може бути змінений лише консенсусом», - сказав Кулеба.

Як відомо, «нормандський формат» - тип зустрічей представників України, Німеччини, Франції та Росії, на яких обговорюються питання, пов'язані з російською збройною агресією проти України.

Назва формату походить від саміту глав цих чотирьох держав, що вперше відбувся 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у французькій Нормандії в рамках відзначення 70-річчя операції «Оверлорд» та відкриття другого фронту II світової війни.