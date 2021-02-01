Рада на годині уряду заслухає Степанова

Верховна Рада 5 лютого під час години запитань до уряду заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо майбутньої вакцинації населення та інших питань галузі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

Під час Погоджувальної ради частина керівників фракцій запропонували послухати у п’ятницю під час години уряду Максима Степанова, частина - міністра оборони Андрія Тарана.

Після виступів керівників фракцій голова Верховної Ради Дмитро Разумков поставив обидві пропозиції на голосування. Більшість керівників фракцій проголосували за те, щоби заслухати Максима Степанова.

«Головним доповідачем буде Степанов», - оголосив керівник парламенту, нагадавши, що можна буде поставити питання прем’єр-міністру Денису Шмигалю та іншим членам уряду.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від COVID-19 для груп ризику відповідно до етапів кампанії, також буде проведено комунікаційну кампанію щодо вакцинації від COVID-19.

В межах глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19. В середині лютого в Україну буде поставлено 117 тис. доз вакцини BioNTech /Pfizer.

Також COVAX підтвердив Міністерству охорони здоров’я постачання вакцини виробництва компанії АстраЗенека, у кількості від 2 млн 100 тис. до 3 млн 700 тис. доз. протягом 1 -2 кварталу 2021 року.

Окрім того, Україна буде подавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у 2 кварталі 2021 року.