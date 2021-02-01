Зеленський анонсував Всеукраїнський форум «Україна 30»

Президент Володимир Зеленський анонсував на 8-10 лютого проведення Всеукраїнського форуму «Україна 30» за участю експертів та посадовців.

Глава держави закликав українців ставити свої питання учасникам, повідомляється на Телеграм-каналі Президента, передає Укрінформ.

«Викликів і питань дуже багато. Всі вони варті змістовної розмови, активного суспільного діалогу. З 8 до 10 лютого у Києві відбудеться Всеукраїнський форум «Україна 30», під час якого експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі першочергові питання людей. А що вас хвилює у цій темі?», - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що наразі багато викликів і питань перед Українською державою. Серед таких питань Президент називає те, чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу – свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних. У цьому контексті він підкреслив, що очевидно, й сама пандемія, і вакцинація як один з обов’язкових елементів формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України.