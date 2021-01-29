Степанов про поїздку Зеленського на Буковель: Він повністю законослухняно це робив

Володимир Зеленський здійснив свою поїздку на Буковель до оголошення січневого локдауну.

Як передає Укрінформ, про це під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Президент був до введення карантину (8 січня - ред.). Президент був до того, як там був введений відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", - сказав Степанов.

Водночас він додав, що МОЗ не проводить перевірки та не здійснює контроль за дотриманням норм карантину. Цим, за його словами займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція, органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо: на початку місяця Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області. Фотографії з ним постили користувачі соцмереж.

Фото: instagram / pavelproskurin_07