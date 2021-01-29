Разумков сподівається, що закон про компенсації за електроопалення опублікують в суботу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков готується підписати закон «Про внесення змін до додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію» та сподівається, що його буде опубліковано вже в суботу.

Про це спікер поінформував на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

"Учора зайшов законопроєкт урядовий, пов'язаний з тим, щоб поліпшити умови існування наших співгромадян і дати можливість уже з 1 лютого виплачувати компенсації. Ніч працювала Верховна Рада, і профільний комітет, і Апарат Верховної Ради. Зранку провели комітет, внесли всі необхідні зміни. Сьогодні Верховна Рада вже його проголосувала, зараз він готується на підпис. Я його підпишу і відправлю до Президента України. Сподіваюся, Президент також оперативно зможе його підписати, і завтра документ буде опублікований", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 січня ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.