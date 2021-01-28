Узурпація влади: суд переніс розгляд апеляції на заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд переніс на 9 лютого розгляд апеляції на заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група".

"Розгляд апеляційної скарги захисників Віктора Януковича на ухвалу про тримання під вартою перенесли на 09.02.21 17:00 через їх неявку", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд переніс на 28 січня розгляд скарги захисту колишнього президента Віктора Януковича на запобіжний захід у вигляді заочного арешту у справі про узурпацію влади.

4 травня Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва (Майдан Незалежності і прилеглі вулиці) щодо мітингувальників.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.