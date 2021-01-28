ДБР оголосило Януковичу підозру у держзраді через «Харківські угоди»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДБР.

"Державне бюро розслідувань продовжує вживати заходів до встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що призвели до окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням установлено черговий епізод виконання злочинного плану із окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Так, з кінця 2008 року РФ вдвічі завищила ціну на газ, підштовхуючи вищих посадових осіб України до підписання угоди про продовження строку перебування ЧФ РФ на території України. Упродовж 2009 року схилити вищих посадових осіб України до продовження перебування ЧФ РФ на території України не вдалося. Після інавгурації Президента України у лютому 2010 року підписання цієї угоди забезпечено за 2 місяці, приводом використано саме нібито зниження ціни на газ, яка за рік до цього зросла вдвічі і після знижки була все ще вищою за попередню, тобто фактично ніякої знижки не було", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у результаті створення колишнім Президентом України передумов до збільшення чисельності військ РФ на суверенній території України - АР Крим та місті Севастополі, та умов подальшого перебування цих військ на території України всупереч ст. 17 Конституції України задля подальшої окупації ними Автономної Республіки Крим й міста Севастополя за сприятливої РФ та несприятливої для України зовнішньо- та внутрішньополітичної обстановки в Україні, шляхом підписання ним 21 квітня 2010 року від імені України Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, спричинено шкоду:

- суверенітетові України у вигляді фактичної втрати Урядом України можливості здійснювати свої повноваження на тимчасово окупованій території АР Крим та місті Севастополі на час окупації;

- територіальній цілісності та недоторканності у вигляді окупації Збройними силами РФ території АР Крим та міста Севастополя;

- обороноздатності шляхом збільшення особового складу військ та військової техніки Збройних сил РФ на території України після підписання та ратифікації цієї угоди замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України у разі повідомлення Україною Російську Федерацію не пізніше, ніж 28.05.2016 про припинення дії Угод, укладених 28.05.1997 року;

- державній, економічній безпеці України у вигляді захоплення об’єктів державної власності, які знаходяться на вказаній тимчасово окупованій території, на суму 1 080 352 000 000,00 грн, та неможливості розпоряджатися ними на час окупації.

"Відтак, 28.01.2021 слідчими Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора у порядку ст. ст. 278, 111, 135 КПК України здійснено письмове повідомлення про підозру колишньому Президенту України у вчиненні державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, а саме: наданні іноземній державі - Російській Федерації та її представнику допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001”, - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Янукович був Президентом України з 25 лютого 2010 до 22 лютого 2014 року.

21 квітня 2010 року у Харкові Янукович підписав з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим угоду, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення.