В українській делегації прокоментували рішення ПАРЄ щодо росіян

Народний депутат наголосила, що, незважаючи на підтвердження повноважень делегації РФ, у резолюції ПАРЄ враховано принципову правку. «Навіть те, що сьогодні Росія отримала підтвердження повноважень, це абсолютно не означає визнання того, що Крим є російською територією. Крим є українською територією під російською окупацією», – зазначила голова делегації ВР в Асамблеї.

Народний депутат висловила упевненість, що ПАРЄ повернеться до перегляду повноважень РФ на літній сесії у червні, коли буде готовий звіт за результатами моніторингу стану прав людини у Росії.

«Одним із перших завдань, яке ми мали, було оскарження повноважень російської делегації. Ми вказали на порушення вимог статуту Ради Європи, що також стосується й нових положень конституції Російської Федерації, а також нещодавньої протидії мирним зібранням по всій Росії», – зазначила Мезенцева.

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Вона наголосила, що в українській делегації не вважають результати зимової сесії Асамблеї поразкою.

«Відбулися дебати – усі питання були озвучені у залі засідань. Асамблея оговорила питання не просто про повноваження Росії, але й відносно України й інших держав, права і суверенітет яких порушені саме цим суб'єктом – Російською Федерацією», – заявила Мезенцева.

Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ у заключний день зимової сесії 28 січня ратифікувала повноваження російської делегації, незважаючи на оскарження їх за ініціативи українських депутатів багатьма членами Асамблеї.