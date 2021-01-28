Україна відкрила консульство у Новій Зеландії

Посол України Катерина Зеленко 28 січня підписала угоду про функції та обов’язки Почесного консула України у місті Окленд, Нова Зеландія, з Олександром Кірічуком.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу посольства України в Сінгапурі, консульський округ Почесного консула України в Окленді охоплюватиме всю територію Нової Зеландії.

У ході віртуальної церемонії підписання угоди Катерина Зеленко висловила сподівання, що робота Почесного консульства України в Новій Зеландії сприятиме інтенсифікації політичних, торговельно-економічних та культурно-гуманітарних зв’язків, а діяльність Почесного консула стане прикладом послідовного захисту прав та інтересів українців у цій тихоокеанській державі.

Фото: mfa.gov.ua

Почесний консул планує приділити особливу увагу посиленню економічної присутності України в Новій Зеландії, розширенню експортних можливостей нашої держави та залученню інвестицій в економіку України.

Олександр Кірічук народився в Одесі, а з 2002 року проживає з родиною та займається підприємницькою діяльністю у Новій Зеландії.

До Почесного консула України в Новій Зеландії можна звернутись на електронну пошту ukrconsul.nz@gmail.com або за адресою 9 Saleyards Road, Puhoi (ref. 404002), New Zealand 0951.