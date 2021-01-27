З підтримкою США Україна має шанс досягти членства у НАТО - Яценюк

Україна має шанс стати членом НАТО завдяки підтримці нової адміністрації у США.

Про це заявив на Київському безпековому форумі його голова - експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає Укрінформ.

«Членство в НАТО - це історична місія, якої ми можемо досягти. Є шанс зробити це з новою адміністрацією США. Ми втратили таку можливість 2008-го. Використаймо зараз шанс долучитися до НАТО, аби Україна отримала план дій щодо членства в Альянсі», - сказав він.

Яценюк висловив переконання, що нова адміністрація США підтримуватиме Україну, як це відбувалося за часів адміністрації Обами-Байдена.

Водночас політик підкреслив, що на порядку денному двосторонніх відносин насамперед має стояти відновлення територіальної цілісності та незалежності України, а також висловив сподівання на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.

«Ми переконані, що нова адміністрація допоможе українській армії стати більш потужною і надасть їй летальну оборонювальну зброю», - заявив він.

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За словами Яценюка, він «дуже оптимістичний» щодо майбутнього двосторонніх відносин. «США пройшли тест на демократію. Після усього, що трапилося, США стали навіть сильнішими. Сполучені Штати були, є і будуть взірцем реальної демократії. А що сильніша Америка, то сильніша Україна, і навпаки», - заявив він.