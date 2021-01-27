Путін може активізувати агресію проти України у момент зміни влади в США – Климпуш-Цинцадзе

Президент Росії Володимир Путін може активізувати агресію проти України, поки нова адміністрація США зайнята вирішенням внутрішніх питань.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму “ Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства”.

“Ми добре розуміємо, що що кінцева мета Путіна – не Україна. Він зацікавлений у тому, щоб встановити свої правила на міжнародній арені і стати крупним геополітичним гравцем. Отже, він буде й надалі застосовувати хуліганську тактику: спочатку я створю проблеми, а потіми будемо домовлятися”, - сказала Климпуш-Цинцадзе.

У цьому контексті вона нагадала, що російський президент діяв так в Україні, Сирії, Лівії, Білорусі та інших країнах.

“Таким чином одним із найбільших ризиків зараз, коли нова адміністрація в США щойно прийшла до влади і переобтяжена різними питаннями, є те, що Путін може скористатися цим моментом і активізувати свою агресію проти України, а п’ята колона в Україні буде брати активну участь у тому, щоб створити хаос і безлад в країні”, - зазначила парламентарка.

За її словами, представники проросійських сил в Україні наразі активізувалсия і роблять усе для того, щоб повернути нашу державу в російську орбіту, пропонуючи “якісь псевдовакцини на кшталт “Спутника”, або пропагуючи закупівлі в Росії електроенергії чи газу”.

Климпуш-Цинцадзе зауважила, що все ще бачить ризики для України у намаганні влади досягти швидкого миру на Донбасі.

“Тож ми маємо пильнувати, щоб окуповані території не були повернуті Украхні на російських умовах. Спільно з нашими партнерами ми повинні унеможливити це”, - акцентувала політик.

Київський Безпековий Форум – міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

Київський Безпековий Форум розпочав нову серію онлайн дискусій з головних проблем і завдань зовнішньої політики України, боротьби з агресією Росії, національної, регіональної і глобальної безпеки та міжнародних відносин.

Першою стала дискусія про пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.