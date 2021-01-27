У Путіна проблеми зі здоров’ям, у РФ почався трансфер влади – розвідка

У Російській Федерації розпочався трансфер влади через проблеми зі здоров'ям президента Володимира Путіна.

Відповідна інформація оприлюднена у "Білій книзі" на сайті Служби зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.

"На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров’ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто розпочався період трансферу влади", - інформують розвідники.

На думку аналітиків СЗР, "незалежно від конкретного варіанту («Путін – довічний президент», «Путін – лідер нації», «Путін – тандем», «спадкоємець Путіна» тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі «путінізму» з Путіним або без нього".

У спецслужбі також вважають, що на стратегічному рівні цілі РФ щодо України будуть незмінними й передбачають її утримання в орбіті російського впливу і недопущення європейського та євроатлантичного руху.

"Дана константа зберігається навіть, незважаючи на несприятливий для Росії загальний міжнародний фон і виникнення низки нових чинників. Йдеться про перемогу Дж. Байдена на президентських виборах у США, турбулентність на ринках вуглеводнів, деструктивні явища в економіці країни, а також можливу зміну влади в Росії", - йдеться у "Білій книзі".

Росія гнучко змінює тактику дій на українському напрямі, проте стратегічна мета залишається незмінною – не допустити успішної західно-орієнтованої України, зазначають у СЗР.

Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у президента РФ Володимира Путіна.