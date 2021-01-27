Україна продовжує боротьбу за посаду генсека ОЧЕС – заступник глави МЗС

Вибори нового генерального секретаря Організації Чорноморського Економічного Співробітництва пройдуть наприкінці весни - на початку літа, українська сторона продовжує проводити роботу в рамках боротьби за цю посаду.

Про це розповів у інтерв’ю Укрінформу кандидат від української сторони, заступник очільника вітчизняного МЗС Василь Боднар.

«Я вже провів консультації з переважною більшістю країн, відвідав їх столиці. Є певний рівень підтримки, але й надзвичайно високий рівень конкуренції», - сказав дипломат.

На сьогодні є 5 кандидатів з 13 країн. Для того, щоб перемогти, потрібно отримати 9 голосів, що є, за визнанням Боднара, «надзвичайно непростою задачею».

Україна в разі перемоги, розповів високопосадовець, хоче «перезавантажити» цю організацію, зробити її більш ефективною і продуктивною, знайти взаємовигідні та найменш контраверсійні сфери, такі як взаємодія бізнесу, IT-сфера, питання транспорту, можливості розвитку альтернативної енергетики тощо. У постпандемічний період потрібно шукати нові можливості для регіону, зробити його більш конкурентоспроможним, вважає заступник міністра.

Проблема наразі полягає в тому, що в економічній за своєю природою організації «на 13 країн припадає майже стільки ж конфліктів». Отже повністю «деполітизувати» ОЧЕС не вдасться, визнає Боднар. «Найбільше політизувала цю організацію Росія, почавши агресію проти України та захопивши центр Чорноморського регіону – Крим», - додав він.

Як повідомлялось, торік Україна вперше з моменту заснування в 1992 році Організації Чорноморського економічного співробітництва висунула свого кандидата на пост її генерального секретаря – Василя Боднара. Кандидатуру від України було висунуто в середині минулого року, однією з перших. Посада генерального секретаря ОЧЕС звільняється 1 липня цього року, вибори мають відбутися у травні – червні, коли пройде засідання комітету старших посадових осіб і Ради міністрів закордонних справ – найвищого органу, який приймає рішення в рамках організації.