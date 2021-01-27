Україна та Угорщина проведуть перемовини щодо мови та освіти

Україна та Угорщина проведуть перемовини щодо мови та освіти

Укрінформ
Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто під час зустрічі в Києві домовилися про спільну роботу фахівців обох країн над вирішенням суперечок щодо мови та освіти.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив на спільній із Сіярто пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми говорили як партнери, які хочуть вирішувати проблеми, а не створювати нові. Тому ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання українсько-угорської робочої групи з питань освіти, а також онлайн бізнес-форум”, - сказав Кулеба.

Він акцентував, що, попри труднощі у відносинах між країнами, є речі, які залишаються за дужками протиріч – це послідовна підтримка Угорщиною суверенітету та територіальної цілісності України та підтримка Угорщиною нашої країни в ЄС.

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Сіярто своєю чергою підтвердив досягнуті з українським колегою домовленості.

"Я звернувся до пана міністра, щоб ми розпочали спільну роботу у зв'язку із законом про мову, який викликав певне напруження у наших відносинах. Ми хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту", - сказав він.

За словами Сіярто, якщо ці консультації будуть успішними, то вдасться виключити багато "факторів непевності".

Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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