Україна може на три роки закрити небо для 13 російських компаній

Кабінет Міністрів на засіданні в середу розгляне проєкт розпорядження, яким пропонуватиме ввести санкції щодо 13 російських авіакомпаній з повною забороною польотів над Україною на три роки.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, вніс це питання на розгляд колег міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Укрінформ.

«Застосування до визначеного кола авіаційних перевізників таких санкцій, як повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України стане дієвим заходом припинення порушень порядку використання повітряного простору України, оскільки цілеспрямовані санкції чинять максимально адресний вплив безпосередньо на об'єкт санкцій – визначене коло юридичних осіб, що несуть пряму відповідальність за вчинення міжнародних правопорушень», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту документа «Про внесення пропозицій щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Кабмін запропонує РНБО в місячний термін розглянути пропозиції щодо застосування трирічних санкцій до юридичних осіб, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Санкції пропонується застосувати до АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (п.Дорожний), АТ "Красавіа" (Красноярськ), АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар), АТ "Авіакомпанія Азімут" (Ростов-на-Дону), АТ "Авіакомпанія" Іраеро "(Іркутськ), ТОВ "Авіасервіс" (с.Столбіще, Татарстан), ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Татарстан ), ТОВ "Аеролімузін" (с. Дубровки), ФГБУ "Державна авіакомпанія" 223 льотний загін "Міноборони РФ (Щелково), ТОВ "Аавіакомпанія "Побєда" (Москва), ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс" (Хімки), ФГУП "Державна корпорація по організаціі повітряного руху в Російській Федерації "(Москва), а також ТОВ" Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

Кабмін розгляне питання щодо додаткового застосування санкцій, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України до авіакомпанії Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск).