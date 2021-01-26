Ще не виконана жодна процедурна вимога, аби розглядати призначення Вітренка – спікер ВР

Верховна Рада поки не отримала подання Прем'єр-міністра про призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики. Подання фракції з цього приводу главі уряду також не було.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі одного з телеканалів заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Наскільки мені відомо, немає подання фракції («Слуга народу» - ред.) на Прем’єр-міністра. Процедура наступна: фракція подає кандидатуру Прем’єр-міністру. Прем’єр-міністр її вносить. Плюс потрібен повний пакет документів. Лише після цього питання розглядається на профільному комітеті. І тільки після цього питання може бути внесене в зал…Станом на сьогодні жодна з позицій не виконана», - сказав Разумков.

Спікер не став коментувати питання щодо імовірної підтримки кандидатури в.о. міністра у монобільшості, однак підтвердив, що парламент «теоретично може проголосувати (за призначення Вітренка - ред.)» 28 чи 29 січня.

Як повідомляв Укрінформ Верховна Рада 17 грудня 2020 рокувідмовилася призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Відповідний проект постанови підтримали лише 186 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Невдовзі уряд призначив його в.о. міністра.

25 січня на засіданні фракції «Слуга народу» Президент України Володимир Зеленський попросив монобільшість підтримати кандидатуру Вітренка на посаду першого віце-прем’єра, міністра енергетики. По завершенню засідання фракції очільник пропрезидентської партії Олександр Корнієнко не виключив голосування за Вітренка на поточному пленарному тижні.