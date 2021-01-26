Рада розгляне законопроєкт для прискореної реєстрації COVID-вакцин

Рада включила в порядок денний законопроєкт для прискореної реєстрації вакцин від коронавірусу, а також скоротила строки внесення альтернативних проєктів до нього.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи поточну надскладну ситуацію в Україні з пандемією COVID-19, для забезпечення прискореної державної реєстрації лікарських засобів з метою екстреного медичного застосування окремих лікарських засобів, зокрема вакцин для запобігання COVID-19, був розроблений цей проєкт закону", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що основною метою ухвалення проєкту закону №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання" є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов'язання». Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.

Для розв’язання існуючої проблеми проєктом закону пропонується внести зміни до закону «Про лікарські засоби», а саме: розділ II доповнити статтею 92 «Державна реєстрація лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарського засобу».