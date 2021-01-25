Рада може розглянути призначення Вітренка до кінця тижня - Корнієнко

Верховна Рада у вівторок не розглядатиме питання про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, однак голосування може відбутися до кінця тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у коментарі журналістам після засідання фракції «Слуга народу» за участі Президента України розповів перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, поки що бракує голосів для ухвалення рішення.

«Голосування за Вітренка може бути в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, тому що нам ще потрібно сформувати за нього необхідну кількість голосів», - сказав Корнієнко.

При цьому він висловив переконання, що за призначення Вітренка проголосує більше депутатів ніж минулого разу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 грудня 2020 року не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єра – міністра енергетики.

Відповідну постанову підтримали лише 186 народних депутатів. Пізніше уряд призначив Вітренка в.о.міністра енергетики.