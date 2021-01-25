Кулеба обговорив із главою МЗС Йорданії торгівлю та продовольчу безпеку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з віцепрем’єр-міністром - міністром закордонних справ та у справах експатріантів Йорданського Хашимітського Королівства Айманом Ас-Сафаді активізацію відносин між двома країнами, питання торгівлі та продовольчої безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що Кулеба та Ас-Сафаді наголосили на важливості регулярного політичного діалогу між двома країнами і домовилися провести ближчим часом політичні консультації між міністерствами закордонних справ.

Співрозмовники приділили особливу увагу темі розвитку торгівлі та важливій ролі українського експорту у зміцненні продовольчої безпеки Йорданії.

Глава МЗС України виступив за відновлення у 2021 році засідань Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Ас-Сафаді підтримав пропозицію Кулеби направити до України делегацію йорданського бізнесу для ознайомлення з можливостями, які надає наша держава для взаємовигідної торгівлі та інвестицій.

Окремою темою розмови стало залучення йорданських студентів до навчання в українських університетах.

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Сторони також обмінялися думками щодо розвитку подій у регіоні Близького Сходу та Північної Африки, обговорили подальшу взаємодію України та Йорданії у рамках міжнародних організацій.

Міністри обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити після нормалізації епідемічної ситуації.