Кулеба обговорив із главою МЗС Йорданії торгівлю та продовольчу безпеку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зазначається, що Кулеба та Ас-Сафаді наголосили на важливості регулярного політичного діалогу між двома країнами і домовилися провести ближчим часом політичні консультації між міністерствами закордонних справ.
Співрозмовники приділили особливу увагу темі розвитку торгівлі та важливій ролі українського експорту у зміцненні продовольчої безпеки Йорданії.
Глава МЗС України виступив за відновлення у 2021 році засідань Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Ас-Сафаді підтримав пропозицію Кулеби направити до України делегацію йорданського бізнесу для ознайомлення з можливостями, які надає наша держава для взаємовигідної торгівлі та інвестицій.
Окремою темою розмови стало залучення йорданських студентів до навчання в українських університетах.
Сторони також обмінялися думками щодо розвитку подій у регіоні Близького Сходу та Північної Африки, обговорили подальшу взаємодію України та Йорданії у рамках міжнародних організацій.
Міністри обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити після нормалізації епідемічної ситуації.